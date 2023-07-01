Bahattin Sofuoğlu İngiltere'deki yarışta 13. oldu

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İngiltere'deki 6. ayağında ilk yarışta 13. sırada yer aldı. MV Agusta Reparto Corse takımıyla yarışan Sofuoğlu'nun genel sağlık durumu iyi olduğu açıklandı.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İngiltere'deki 6. ayağında ilk yarışta 13. oldu.

Ay-yıldızlı genç motosikletçi, Donnington Park Pisti'ndeki yarışa 14. sıradan başladı.

MV Agusta Reparto Corse takımıyla Bahattin Sofuoğlu, hafta sonunun ilk yarışını 13. sırada tamamladı. İngiltere'de dünkü antrenmanlarda kaza geçiren milli motosikletçinin, genel sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.

İngiltere'de ilk yarışı, Ducati pilotu Nicolo Bulega birinci, Yamaha pilotu Stefano Manzi ikinci, bir başka Ducati pilotu Yari Montella da üçüncü sırada bitirdi.

Bu sonuçlarla pilotlar genel klasmanında 222 puana sahip Ducati pilotu Nicolo Bulega birinci, 181 puanla Yamaha pilotu Stefano Manzi ikinci, MV Agusta pilotu Marcel Schroetter ise 156 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Milli motosikletçilerden Bahattin Sofuoğlu 76 puanla yedinci, Kawasaki Puccetti Racing pilotu Can Öncü ise 63 puanla 10. sırada bulunuyor.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 6. ayağında yarın TSİ 16.30'da hafta sonunun ikinci yarışı koşulacak.

Bu sınıfta yer alan genç milli sporcu Can Öncü'nün sakatlığı nedeniyle bu hafta sonu start alamayacağı açıklanmıştı.