Bahattin Hekimoğlu Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Çekya'da düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Bahattin Hekimoğlu, gümüş madalya elde etti. Pilsen kentindeki organizasyonda W1 erkekler açık kategorisi finalinde Avustralyalı Christopher Davis ile karşılaşan Hekimoğlu, müsabakayı 131-127 kaybederek gümüş madalya kazandı. Ayrıca, milli takımın erkekler W1 çiftler kategorisinde Yiğit Caner Aydın ve Bahattin Hekimoğlu'ndan oluşan ikili, gümüş madalya elde etti.