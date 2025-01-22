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Bahar Sezer, 48 Madalyayla Uluslararası Arenada Başarılarını Sürdürüyor

Bahar Sezer, 48 Madalyayla Uluslararası Arenada Başarılarını Sürdürüyor
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Eskişehirli master atlet Bahar Sezer, iki yılda 48 madalya kazanarak uluslararası organizasyonlarda Türk bayrağını dalgalandırdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan Sezer, koşmayı yaşam tarzı haline getirerek haftada 60 kilometre koşuyor ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

Eskişehirli master atlet Bahar Sezer (48), 2 yılda 3'ü uluslararası organizasyonda olmak üzere 48 madalya kazandı.

Spora küçük yaşlarda başlayan Bahar Sezer, judo ve aikido branşlarında lisanslı sporcu olarak kariyerine yön verdi. Sezer, aikido branşında birinci kademe eğitmenlik sertifikası alırken karate ve judo gibi sporlarda da uzmanlaştı.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde memur olarak görev yapan Sezer, 2022 yılında Eskişehir Maratonu ile atletizme adım atıp atlet olma yolunda ilerledi. Bir sonraki yıl aynı yarışmada 10 kilometrelik parkurda üçüncülük elde eden Sezer, Gaziantep'te düzenlenen 6. Uluslararası Gazi Yarı Maratonu'nda 45-49 yaş kadınlar kategorisinde birinci oldu.

İzmir'de gerçekleştirilen 2023 Master Atletizm Balkan Şampiyonası'nda ise 5 bin metrede birinci, 10 bin metrede ikinci ve 1500 metrede üçüncü olan başarılı atlet, Türk bayrağını uluslararası platformda dalgalandırdı. Geçen yıl koşulan Eskişehir Maratonu'na da katılan Sezer, 10 kilometrelik parkurda ikinciliği elde etti.

Atletizmde 2 yılda 71 yarışa katılan ve 42 bireysel, 6 bayrak yarışı olmak üzere 48 kez kürsüye çıkan Bahar Sezer, 5 kilometreden 42 kilometrelik parkurlara kadar farklı mesafelerde yarışarak kendini geliştirdi.

İstanbul Maratonu'na üç kez katılan Sezer, derecelerini uluslararası platformlarda taçlandırmayı hedefliyor.

"Haftada 60 kilometre koşuyorum"

Master atlet Bahar Sezer, AA muhabirine, koşmayı yaşam tarzı haline getirdiğini belirterek, antrenman yaparken kendini güçlü hissettiğini söyledi.

Antrenmanlarını Dede Korkut Parkı'nda sürdürdüğünü aktaran Sezer, şöyle konuştu:

" Spor, yemek gibi bir ihtiyaç benim için. Koşmadığım zaman stresli ve üzgün hissediyorum, günüm kötü geçiyor. Koşmak, yaşam tarzım haline geldi. Günlük hayatımın büyük bir bölümünü koşmaya ayırmaya çalışıyorum. Haftada 60 kilometre koşuyorum. Bazen sabahları işe gitmeden erken saatlerde koşuyorum. Hayatımda zor süreçler geçirdim, ya aşağı doğru koşacaktım ya da yukarı. Ben de yukarı koşmayı tercih ettim."

Sezer, uluslararası şampiyonalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini dile getirdi.

Balkan Şampiyonası'na katıldığını anlatan Sezer, "Hayalim, dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etmek. Bu hedefime ulaşana kadar asla durmayacağım ve sürekli daha iyisini yapmak için çalışacağım. Kimse hayallerinden vazgeçmesin, asla pes etmesin. Ben sporla güçlendim, herkesi de spor yapmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gönüllülük çalışmaları da yapıyor

Bahar Sezer, atletizmin yanı sıra gönüllülük çalışmaları da yaptığına değinerek, Yeşilay, LÖSEV ve AFAD gibi kurumlarda aktif olarak görev aldığını bildirdi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci'nin kendisine destek verdiğini belirten Sezer, "Yeşilay için örnek bir sporcu olduğumu düşünüyorum, gerek koşarak gerekse bisiklete binerek turlarda Yeşilay'ı destekliyorum. Kürsüye çıktığımda Yeşilay bayrağını da dalgalandırarak sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadele konularında farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Sağlıklı yaşam ve sağlıklı gelecek için bunu yapıyorum." diye konuştu.

Sezer, çalışma arkadaşlarını da spor yapma konusunda teşvik ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Spor
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