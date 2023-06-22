Bağlar Belediyespor'un yeni başkanı Hüseyin Demir

Diyarbakır'ın Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) temsilcilerinden Bağlar Belediyespor'un başkanı Hüseyin Demir oldu. Yeni yönetimde başkan yardımcısı, spor sorumluları ve genel sekreter de belirlendi. Yeni başkan altyapıya önem vereceklerini belirtti.

Diyarbakır'ın Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) temsilcilerinden Bağlar Belediyespor'un başkanı Hüseyin Demir oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yapılan Genel Kurul sonucu başkanlık görevine Hüseyin Demir getirilirken, Başkan Yardımcısı Remzi Ükelge, Salon Sporları Sorumlusu Güzel Kızoğlu, Futbol Altyapı Sorumlusu Uğur Erekli, Futbol Şube Sorumlusu Cemal Polat ve Sedat Gültekin, Genel Sekreter de Saffet Azbay olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hüseyin Demir, bundan önceki yıllarda olduğu gibi yine altyapıya önem vereceklerini belirtti.

Demir, "Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu bölgedeki gençlerin spora kazandırılmasına ve bunun için onlara imkan tanınmasına önem veriyor. Kendisinin bu düşüncesi yönetim olarak bizim yeni dönemdeki hedefimizi de tayin edecektir. Gençlerimize imkan ve destek sağlayarak önceki yıllarda olduğu gibi başarı elde edeceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.