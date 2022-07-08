Bağlar Belediyespor'un U14 takımı Diyarbakır şampiyonu - Haberler

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Bağlar Belediyespor'un U14 takımı Diyarbakır şampiyonu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bağlar Belediyespor'un U14 takımı Diyarbakır şampiyonu

Diyarbakır'da Bağlar Belediyespor'un U14 genç futbol takımı tek devreli oynanan ligde şampiyonluğa ulaştı.

Diyarbakır'da Bağlar Belediyespor'un U14 genç futbol takımı tek devreli oynanan ligde şampiyonluğa ulaştı.

Bağlar Belediyespor, alt yapı ve gençlere yaptığı yatırımların meyvelerini toplamaya devam ediyor. Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde dışarıdan transfer yapmadan kendi bölgesindeki oyunculardan oluşan kadroyla mücadele ederek başarılı olmasıyla öne çıkan Bağlar Belediyespor, gençlerin umudu haline gelerek büyük ilgi görmeye ve başarılı sonuçlar elde etmeye başladı.

Bağlar Belediyespor U14 takımı ilk kez katıldığı Diyarbakır 14 Yaş Altı Gençler Futbol Ligi'nde averajla mutlu sona ulaştı. Bağlar Belediyespor Kulübü Başkanı Ferit Tutşi, bölgenin çocuklarına önem vererek futbolcu fabrikası haline gelmeyi amaçladıklarını söyledi. U14 takımının önemli bir başarıya imza attığını belirten Başkan Tutşi,"Gençlerimiz haklı bir başarı elde etti. Emeği geçen teknik heyet ve futbolcularımızı tebrik ediyorum. Bunu bir başlangıç olarak kabul ediyoruz. İnşallah diğer kategorilerde bunun devamını getireceğiz. Gençlerin önünü açmak istiyoruz. Hayalimiz burayı futbolcu fabrikasına dönüştürmek, gençlerin umudu haline getirmektir. Bu yolda gerek tesisleşme gerekse alt yapı bazında çalışmalarımız var. Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu'nun gençliğe ve spora önem vermesi bizim işimizi kolaylaştırıyor" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Diyarbakır Futbol Bağlar Spor Haberler

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