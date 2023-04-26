Bağlar Belediyespor'un genç kız voleybol takımı, bölge şampiyonu oldu

Bağlar Belediyespor Genç Kız Voleybol Takımı, dün Mardin'de gerçekleşen grup maçlarının arından bölge şampiyonu oldu ve Türkiye şampiyonası yarı final grup maçlarını oynamaya hak kazandı.

Bağlar Belediyespor, voleybolda bir başarıya daha imza attı. Mardin'de yapılan genç kızlar bölge şampiyonasına Diyarbakır şampiyonu olarak katılan Bağlar Belediyespor, şampiyonluğa ulaşarak Türkiye yarı finallerine katılma hakkı kazandı.

"Kız çocuklarını spora kazandırıyoruz"

Alt yapıya önem veren bir kulüp olduklarını belirten Bağlar Belediyespor'un antrenörü Serpil Karakaş, başarılı çalışmaların sonuçlarını almaya başladıklarını söyledi. Kız çocuklarını spora kazandırmaları için imkanlar sağlayan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür ettiğini belirten Karakaş, "Aynı şekilde kulüp başkanımız Ferit Tutşi ve yöneticilerimizin de desteği var. İyi bir alt yapı kurduk. Çocukların spora kazandırılması ve başarılı olması için emek veriyoruz. Namağlup şekilde bölge şampiyonu olduk. Mayıs ayındaki yarı final grubu maçlarında da başarılı olmak istiyoruz" dedi.

Bu sezon oynadığı maçların hepsini kazanan Bağlar Belediyespor, Türkiye şampiyonası yarı final grubu maçlarını 18-20 Mayıs tarihlerinde oynayacak. Maçların nerede oynanacağı, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklanacak. - DİYARBAKIR