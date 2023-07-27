Bağlar Belediyespor'da Yıldızı Parlayan Genç Forvet Ahmet Ülük Transfer Oldu

Bağlar Belediyespor'da yıldızı parlayan Diyarbakırlı genç forvet oyuncusu Ahmet Ülük'ün 2 yıl içerisinde önce 3. Lig'e, ardından da 2. Lig'e transfer edildiği belirtildi. Ahmet Ülük, yeni sezonda 2. Lig temsilcisi Vanspor'un başarısı için ter dökecek.

Bağlar Belediyespor'da yıldızı parlayan Diyarbakırlı genç forvet oyuncusu Ahmet Ülük'ün 2 yıl içerisinde önce 3. Lig'e, ardından da 2. Lig'e transfer edildiği belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2. sezon Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) ekibi Bağlar Belediyespor'dan 3. Lig ekibi Alanya Kestelspor'a transfer olan forvet oyuncusu Ahmet Ülük, yeni sezonda 2. Lig temsilcisi Vanspor'un başarısı için ter dökecek.

Her sezon bölgeden ve Diyarbakır'dan gençleri kadrosuna katan Bağlar Belediyespor'da, son 4 sezonda 10 futbolcu sergiledikleri performansla liglere transfer oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediyespor Kulüp Başkanı Hüseyin Demir, bölge gençlerine şans vermelerinden ötürü bölge futbolunda umut haline gelen bir kulüp olduklarını ifade ederek, bunda en büyük payın gençlere sahip çıkılmasını isteyen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu olduğunu kaydetti.