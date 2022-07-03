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Bağlar Belediyespor'da futbolcu seçmeleri tamamlandı

AA - Aydın Arık - Spor
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Bağlar Belediyespor'da futbolcu seçmeleri tamamlandı

Diyarbakır'ı yeni sezonda da Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde temsil edecek olan Bağlar Belediyespor'un futbolcu seçmeleri tamamlandı.

Diyarbakır'ı yeni sezonda da Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde temsil edecek olan Bağlar Belediyespor'un futbolcu seçmeleri tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde kenti temsil edecek Bağlar Belediyespor'da 4 gün süren ve toplam 55 futbolcu adayının katıldığı seçmelerde teknik heyetin beğendiği 11 futbolcu, idmanlara katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen teknik sorumlu Cihan Çetin, seçilen 11 futbolcunun yeni sezon hazırlıkları kapsamında A takımla çıkacakları idmanda nihai kararı vereceklerini belirtti.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun desteğiyle gençler için çok önemli bir fırsat oluşturulduğunu aktaran Çetin, "Titiz bir süreç yürüttük. Adil bir seçim yapmaya gayret ettik. Beğendiğimiz 11 isim A takımımızla çalışmalara katılacak. Orada son değerlendirmeleri yapacağız. Kulübümüzün bu çalışmalarına katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Aydın Arık - Spor

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