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Bağdat Caddesi'nde Kutlamalarda Gerginlik Çıktı

Bağdat Caddesi'nde Kutlamalarda Gerginlik Çıktı

Spor Haberleri

Galatasaray'ın 23. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sevinç gösterisinde bulunan bir taraftar aracı ile Bağdat Caddesi'nden geçerken Fenerbahçeli taraftarlarla karşı karşıya gelince hareketli dakikalar yaşandı.

Galatasaray'ın 23. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sevinç gösterisinde bulunan bir taraftar aracı ile Bağdat Caddesi'nden geçerken Fenerbahçeli taraftarlarla karşı karşıya gelince hareketli dakikalar yaşandı.

Galatasaray'ın ligin bitimine 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sarı kırmızılı taraftarlar yurdun birçok yerinde sokaklara döküldü. Kimi taraftar grubuyla bir yerde toplanıp coşkuyu paylaştı, kimi arabasına binip kornalar çalarak sevinç turu attı. Ancak zaman zaman gergin anlar da yaşandı. Galatasaray bayrağı asılı olan bir araç Bağdat Caddesi'nden geçerken Fenerbahçeli taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Taraftarlardan biri aracın yanına gelerek bayrağı çekip almaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Bağdat Spor Haberler

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