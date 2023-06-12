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Bağdat Caddesi'nde kupa coşkusu

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası finalinde İstanbul Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek kupayı kazanması sonrası Fenerbahçeli taraftarlar Bağdat Caddesi'ne akın etti. Kupa sevinci arabalarla korna çalarak kutlandı.

Bağdat Caddesi'nde kupa coşkusu

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin final maçında İstanbul Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek kupayı kazanmasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar Bağdat Caddesi'ne döküldü.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası final maçında İstanbul Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı kazandı. Kupa sevinci Fenerbahçe'nin kalesi Bağdat Caddesi'nde coşkuyla karşılandı. Şampiyonluğun ardından Bağdat Caddesi'ne akın eden birçok sarı lacivertli taraftar arabasıyla korna çalarak sevinç turu attı.

Konuyla ilgili konuşan taraftar Emir Tiryakioğlu "Çok mutluyuz. Ziraat Türkiye kupası da olsa 9 sene sonra gelen bir kupa. Aşırı mutluyuz." dedi. Bir başka taraftar Gökay Borucu, "9 yıl sonra gelen bir kupa hasreti vardı. Ziraat Türkiye Kupası da olsa yine de mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Emin Şentürk - Spor

Türkiye Kupası Başakşehir Fenerbahçe Bağdat Spor Haberler

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