Bağcılar'da Halı Sahada Silahlı Kavga: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde bir halı sahada oynanan futbol müsabakası sonrasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bağcılar'da bulunan bir halı sahada oynanan futbol müsabakası sonrasında 2 takımın oyuncuları arasında çıkan tartışma sonucunda silahlı kavga yaşanması olayına ilişkin 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir halı sahada oynanan futbol müsabakasında, 2 takımın oyuncuları arasında çıkan tartışma sonucunda silahlı kavga çıkmıştı.

Konuya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmıştı. Yapılan incelemelerde kimlik bilgileri tespit edilen B.K., A.K., E.Ö. ile M.C., B.Y.B., G.E. isimli şahıslar arasında tartışma çıktığı, B.K. isimli şahsın tartışmaya arkadaşı A.D. isimli şahsıda çağırarak dahil ettiği öğrenildi. Tartışma sonucunda A.D. isimli şahsın M.C., B.Y.B. ve G.E. isimli şahıslara yönelik silah ile ateş açtığı tespit edildi. Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan şahıslardan M.C.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Çalışmalar çerçevesinde B.K., A.K. ve E.Ö. isimli şahıslar ile olaya karıştığı belirlenen P.C. isimli şahıs yakalanırken, A.D. isimli şahıs ise 28 Ağustos günü suç unsuru silah ile yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.Ö. isimli şahıs serbest bırakılırken, B.K. ve A.K. isimli şahıslar hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. A.D. ve P.C. isimli şahıslar ise "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL