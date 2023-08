Bağcılar'da Halı Saha Maçında Silahlı Kavga: 5 Şüpheli Yakalandı

Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL, BAĞCILAR'DA halı saha maçında 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 5 şüpheli yakalandı.

Güneşli Mahallesi'de 26 Ağustos Cumartesi günü saat 21.55 sıralarında halı sahada oynanan futbol maçı sonrası 2 takım oyuncuları arasında soyunma odasında kavga çıktı. Kavga sırasında bir kişinin silahla ateş etmesi sonucu, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Mücahit C. ve Batuhan Y. B. hastaneye kaldırıldı. Olay anında şoka girdiği için dili tutulduğu belirtilen Ahmet H. Y. de yaralılarla birlikte hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili yaptığı araştırmada B.K., A.K., E.Ö. ile Mücahit C., Batuhan Y.B., G.E. arasında tartışma çıktığı, B.K.'nın tartışmaya arkadaşı A.D.'yi çağırarak dahil ettiği tespit edildi. Tartışma sonucunda A.D. isimli şüphelinin Mücahit C., Batuhan Y.B. ve G.E.'ye doğru silah ile ateş açtığı belirlendi. Çalışmalar kapsamında B.K., A.K. ve E.Ö. isimli şüpheliler ile olaya karıştığı belirlenen P.C. isimli şüpheli yakalandı. Silahı ateşleyen A.D. ise 28 Ağustos Pazartesi günü silahıyla birlikte gözaltına alındı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından E.Ö. serbest bırakıldı, B.K. ve A.K. isimli kişiler hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, A.D. ve P.C. isimli şüpheliler mahkemeye sevk edildi.