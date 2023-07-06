Bağcılar Belediyesi Sporcusu Emine Arslan Altın Madalyayla Döndü

Bağcılar Belediyesi sporcusu Emine Arslan, Polonya'da düzenlenen 3'üncü Avrupa Oyunları'ndan altın madalyayla yurda döndü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Polonya'da düzenlenen 3'üncü Avrupa Oyunları'na Türkiye, 19 branşta 193 sporcu ile katıldı. Türk Milli Takımı kafilesinde yer alan Bağcılar Belediyesi sporcusu Emine Arslan kickboks finallerinde kadınlar full contact 52 kiloda altın madalya kazandı.

Yurda dönen sporcu, spor salonunda hocası ve arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Şampiyon olmak için çok çalıştığını belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Turnuvada başarılı olacağım, diye kendimi motive ettim. Bunun için de çok çalıştım. Sabah 06.00'da kalkıp antrenman yaptım. İşe gittim, akşam döndüğümde tekrar çalışmaya devam ettim. Günde çift idmanla yorucu bir süreç geçirdim ama sonucu güzel oldu. Başarının sırrı çok çalışmak. Sistem üzerinden turnuvaya katılan bütün sporcuları görebiliyoruz. Ben de karşılaşacağım rakipleri buradan gördüm. Karşılaştığım 8 sporcu da ülkelerinin en iyisiydi. Tekniklerini öğrenerek, salonumuzda çalışarak onları aklımla mantığımla yendim."

İstiklal Marşı'nı okutmaktan dolayı büyük gurur yaşadığını dile getiren Emine Arslan, maçı kazandıktan sonra hemen secdeye kapanıp dua ettiğini de sözlerine ekledi.