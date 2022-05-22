Bağcılar Belediyesinin bedensel engelli okçuları Türkiye ikincisi oldu - Haberler

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Bağcılar Belediyesinin bedensel engelli okçuları Türkiye ikincisi oldu

AA - Filiz Kınık Öz - Spor
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Bağcılar Belediyesinin bedensel engelli okçuları Türkiye ikincisi oldu

Bağcılar Belediyesi Okçuluk Takımı sporcuları, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda iki kategoride ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Bağcılar Belediyesi Okçuluk Takımı sporcuları, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda iki kategoride ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Okçuluk Türkiye Şampiyonası, İstanbul Mete Gazoz Spor Kompleksi'nde düzenlendi.

Bağcılar Belediyesi Okçuluk Takımı'nın da yer aldığı şampiyonada okçular 3 gün süren zorlu müsabakada ter döktü.

Şampiyonada bedensel engelli okçular Yasemin Keskin, Ahmet Avşar ve Bircan Çiçek, makaralı yay mix takım ve makaralı yay bayanlar double takım kategorilerinde Türkiye ikincisi oldu.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, yarışmada başarı kazanan okçuları tebrik ederek, bundan sonraki turnuvalarda başarılarının devamına diledi.

AA / Filiz Kınık Öz - Spor

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