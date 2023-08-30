Bağcılar Belediyesi'nden Erkan Damar, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Bağcılar Belediyesi'nden bilek güreşi eğitmeni Erkan Damar, Kazakistan'da düzenlenen 44. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sol kolda dünya şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Sağ kolda ise finale kadar yükselen Damar, rahatsızlığı nedeniyle yarışmayı bırakınca ikinci oldu.

Kazakistan'da düzenlenen 44. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Bağcılar Belediyesi'nden bilek güreşi eğitmeni Erkan Damar sol kolda dünya şampiyonu olarak altın madalyayı kazandı. Sağ kolda da finale kadar yükselen Damar, rahatsızlığı nedeniyle yarışmayı bırakınca ikinci oldu.

Kazakistan'ın Almatı şehrinde düzenlenen 44. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda milli sporcular, toplamda 8 altın, 17 gümüş ve 19 bronz madalya olmak üzere toplam 44 madalyayla şampiyonayı tamamladı. Turnuvaya katılan milli sporculardan Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı bilek güreşi eğitmeni Erkan Damar da iki madalya kazandı. Damar, sol kolda dünya şampiyonu olarak altın madalyayı elde etti. Sağ kolda ise finale kadar gelen Damar, eski rahatsızlığı tekrarlayınca yarışmayı bırakmak zorunda kaldı ve dünya ikincisi oldu.

ÖZDEMİR TEBRİK ETTİ

Şampiyonadan iki madalya ile dönen Damar'ı tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bize bu mutluluğu yaşatan sporcumuzu tebrik ediyorum. Bundan sonraki yarışmalarda başarılarının devamını diliyorum" dedi. Damar da desteklerinden dolayı Özdemir'e teşekkür etti.