Bağcılar Belediyesi 'Futbolun Babaları' Turnuvasının Fikstür Çekimini Yaptı

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 'Futbolun Babaları' halı saha turnuvasının fikstür çekimi yapıldı. 40 yaş üstü ilçe sakinlerinin yer alacağı turnuvada 32 takım 8 grupta mücadele edecek.

Bağcılar Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Futbolun Babaları' halı saha turnuvasının fikstür çekimi yapıldı. 40 yaş üstü ilçe sakinlerinin yer alacağı turnuvanın çekimleri belediyenin konferans salonunda gerçekleşti. 14 Ekim'de başlayacak olan turnuvada 32 takım 8 grupta mücadele edecek.

Bağcılar Belediyesi'nin geçen yıl 40 yaş üstü ilçe sakinlerinin diyaloğunun geliştirilmesi amacıyla başlattığı 'Futbolun Babaları' halı saha turnuvasının ikincisi için fikstür çekimi gerçekleştirildi. İlçede yaşayan farklı meslek gruplarının şampiyonluk için mücadele edeceği turnuvanın fikstür çekimine Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Türkiye Futbol Federasyon'undan Murat Şahin, Ertem Şener, İbrahim Yattara, Saffet Aygün, Evren Turan, belediyenin meclis üyeleri, muhtarlar ve takımların oyuncuları katıldı.

Ertem Şener'in sunuculuk yaptığı gecede turnuva ve oyun kuralları hakkında bilgilendirme de yapıldı. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek. 14 Ekim'de başlayacak turnuva 26 Kasım'da oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.

TURNUVA İLÇEMİZE RENK KATTI

Kura çekimi öncesinde konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Bağcılar'da mahalle kültürünün oluştuğu 30 yıllık takımlarımızın tekrar can bulduğu turnuvanın birincisini gerçekleştirmiştik. Turnuva ilçemize de renk kattı. Bu yıl yerimizi de değiştirdik, Mahmutbey Stadında olacağız. Takımlar daha iyi koşullarda futbol oynayacak. Benim özel bir ricam da orayı karnaval havasına çevirelim çocuklarımızı getirelim, mahallelerimizi sürecin içine dahil edelim. Maçlar canlı yayınlanacak. VAR uygulaması yapılacak. Hocanın gözünden kaçarsa kameraların gözünden kaçmaz. O nedenle tartışmaların da az olacağı bir turnuva olur diye düşünüyorum. Sporu olabildiğince hayatın içine dahil ediyoruz. Bu programa katılan 32 takımımızın kaptanlarına oyuncularına sahip çıkan mahalle muhtarlarımıza, aramızda olan futbolcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kura çekimi sırasından muhtarlar Özdemir'e üstünde adının yazılı olduğu forma hediye etti.