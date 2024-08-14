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Bağcılar Belediyesi Boccia Takımı 12 Madalya Kazandı

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Kocaeli'nde düzenlenen Boccia Türkiye Şampiyonası'nda Bağcılar Belediyesi Boccia takımı sporcuları 5'i altın toplam 12 madalya kazandı. Bağcılar Belediyesi Boccia takımı, 15 şehirden 16 kulübe bağlı 130 sporcunun katıldığı turnuvada yer aldı.

Kocaeli'nde düzenlenen Boccia Türkiye Şampiyonası'nda Bağcılar Belediyesi Boccia takımında sporcular 5'i altın toplam 12 madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından 9-13 Ağustos tarihleri arasında Boccia Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi. Gebze Sporcu Eğitim Merkezi'nde yapılan ve 15 şehirden 16 kulübe bağlı 130 sporcunun katıldığı turnuvada Bağcılar Belediyesi Boccia takımı da 11 sporcuyla yer aldı.

ALTIN VE GÜMÜŞ MADALYA KAZANDILAR

Sümeyye Postal, Atike Gürbüzer, Bilal Yazıcı, Kenan Tüblek ile Yahya Gürbüzer ve Atike Gürbüzer çiftler maçında altın madalya kazandı. Aynur Cüre, Ersoy Turp, Mehmet Emir Ateş, yine Mehmet Emir Ateş -Fatma Gürbüzer çiftler maçında ve Aynur Cüre ve Ersoy Turp çiftler maçında gümüş madalya kazandı. Yahya Gürbüzer ile Fatma Gürbüzer bronz madalya kazandı.

Boccia takımını tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Sporcularımızın başarısından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Onlar bize aslında isteyince hiçbir şeyin önünde engel olmadığını gösteriyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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