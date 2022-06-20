Bafra'da yaz spor okulu kayıtları başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bafra'da yaz spor okulu kayıtları başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Bafra'da yaz spor okulu kayıtları başladı

Bafra Belediye Başkanlığı tarafından basketbol, güreş, jimnastik ve atıcılık branşlarında açılacak yaz spor okullarına kayıtlar başladı.

Bafra Belediye Başkanlığı tarafından basketbol, güreş, jimnastik ve atıcılık branşlarında açılacak yaz spor okullarına kayıtlar başladı.

8-14 Yaş grubu kız ve erkek çocuklar için açılacak olan başvurular, 1 Temmuz 2022 Cuma günü sona erecek. 4 Temmuz tarihinde başlayacak yaz spor okullarının kayıtları Eski Kapalı Spor Salonu'nda bulunan Bafra Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü irtibat bürosunda yapılacak.

Bafra Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşecek yaz spor okulları hakkında düşüncelerini ifade eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Okulların kapanmasıyla birlikte öğrencilerimizin ve gençlerimizin tatillerini sağlıklı ve faydalı bir şekilde geçirmeleri için ücretsiz yaz spor okullarımızı bu yıl da hayata geçireceğiz. Okullarımıza katılacak bütün öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum. Bu okullarımız ile sporun daha geniş kitlelere yayılmasına katkı yapmak istiyoruz." dedi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Spor

basketbol Bafra Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title