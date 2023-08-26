Bafra'da trafik denetimleri sürüyor

Samsun'un Bafra ilçesinde trafik polisleri, kazaların en aza indirilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Tos Köy Kavşağı'nda 'kırmızı ışık' denetimi yaptı. Denetimde 15 araç kontrol edildi, 13 araç sürücüsüne 'kırmızı ışık' kuralına uymadıkları için toplam 12 bin 363 lira ceza verildi.