Bafra'da Gençlik Yürüyüşü - Haberler

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Bafra'da Gençlik Yürüyüşü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bafra'da Gençlik Yürüyüşü

Samsun'un Bafra ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Gençlik Yürüyüşü " yapıldı.

19 MAYIS, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Gençlik Yürüyüşü " yapıldı.

Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in de katıldığı 15 -19 Mayıs 2022 Gençlik Haftası kutlama programı kapsamında düzenlenen "Gençlik Yürüyüşü" Hükümet Konağı önünden başladı. Öğrenciler ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle Atatürk Bulvarı'ndan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençlik Yürüyüşü'ne daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, gençlik, Bafra, Spor, Haberler

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