Bafra'da 'Cumhuriyet' temasıyla doğa sporları ve kültür festivali düzenlenecek

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenecek olan 'Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali' için hazırlıklar sürüyor. Bu yıl Cumhuriyetin 100. yılı temasıyla gerçekleştirilecek olan festival, 26-30 Temmuz tarihleri arasında Bafra Belediyesi tarafından organize edilecek.

Samsun'un Bafra ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılında "Cumhuriyet" temasıyla düzenlenen "Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali" için çalışmalar sürdürülüyor.

Bafra Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bafra'nın Asar Mahallesi'nde Bafra Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen festival 26-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, bu yıl festivali Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle "Cumhuriyet" temasıyla düzenlediklerini belirterek, "Geçen yıl 27-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz festivalimizde katılımcılarımızın festivale dair şikayet ve taleplerini değerlendirdik. Bu yıl herhangi bir sorun yaşanmaması için aylar öncesinden çalışmalarımıza başladık. Doğa ve sporseverler için birçok yeni etkinlik hazırlıyoruz. Bunlar bizi oldukça heyecanlandırıyor. Ayrıca çok iyi isimler düzenlediğimiz konserde bizlerle olacak. Bunların duyurusunu da yakın zamanda yapacağız. Dünyaya açılan penceremiz Kapıkaya Festivali bu yıl gerçekten bambaşka olacak." ifadelerini kullandı.