Samsun'un Bafra ilçesinde Bafra Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde 3 gün süren 'Bafra Belediyesi 3. Geleneksel Satranç Turnuvası' düzenlendi. Turnuvaya 525 kişi katıldı ve 5 kategoride dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde "Bafra Belediyesi 3. Geleneksel Satranç Turnuvası" düzenlendi.

Bafra Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Bafra Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde Ali Kale Turistik Sosyal Tesislerinde 3 gün süren "Bafra Belediyesi 3. Geleneksel Satranç Turnuvası" sona erdiği belirtildi.

Turnuvaya 525 kişinin katıldığı 5 kategoride dereceye giren sporculara ise protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçede başta sosyal, kültürel ve sportif alanlar olmak üzere her alanda proje ürettiklerini belirtti.

Kılıç, sporcuların 3 gün süren turnuvada güzel başarılara imza attığını sözlerine ekledi.