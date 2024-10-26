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BAE-Türkiye Dostluk ve Spor Etkinliği Ankara'da Gerçekleşti

BAE-Türkiye Dostluk ve Spor Etkinliği Ankara'da Gerçekleşti
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Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye arasındaki dostluğu pekiştiren spor etkinliği Ankara'da düzenlendi. Etkinlikte futbol turnuvasının kura çekimi yapıldı ve önemli konuşmalar gerçekleştirildi.

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri- Türkiye Dostluk ve Spor Etkinliği'nin açılış programı Ankara'da bir otelde düzenlendi.

Başkentte Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)- Türkiye Dostluk ve Spor Etkinliği için resepsiyon verildi. BAE'nin Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğindeki resepsiyona, BAE'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve spor camiasından davetliler katıldı. Ekinlik kapsamında Ankara, Gölbaşı'nda düzenlenecek olan futbol turnuvasının oyuncu seçme kurası da gerçekleştirildi. Etkinlikte açılış konuşması BAE Ankara Büyükelçisi Al Dhaheri, "Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki iş birliği ve dostluğu sloganıyla bizleri bir araya getiren bu seçkin spor etkinliğinde bugün sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu etkinlik sadece bir spor etkinliği olmayıp, iki ülkemizi bir araya getiren güçlü ve sağlam ilişkilerin somutlaşmış hali olup, halklarımız arasındaki işbirliği ve anlayış ruhunu yansıtmaktadır. Bu etkinlik, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi çerçevesinde ve sporun kültürel ve sosyal iletişim aracı olarak önemini vurgulamak amacıyla düzenlenmektedir. Spor diplomasisinin uluslararasında, dostluğu güçlendirmede hayati bir rol oynadığına inanıyoruz; zira bu, kültürleri bir araya getirir ve karşılıklı iletişim ve anlayış köprülerini de inşa etmeye katkı sağlar. Ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerin farklı alanlarda önemli gelişmeler kaydettiğini de memnuniyetle belirtmek isterim. Bu gelişmeler, iki ülkenin liderleri arasında kendini yapılan birçok karşılıklı ziyaretle göstermektedir; bu da çeşitli alanlarda, özellikle ekonomik ilişkilerde iş birliğini güçlendirme konusundaki ortak iradeyi yansıtmaktadır. Bu ilişkileri geliştirme konusundaki ortak isteğimiz, kesinlikle karşılıklı büyüme ve refahımıza katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

YILMAZ: BAE SPOR DİPLOMASİSİNDE ADINDAN SÖZ ETTİREN ÜLKELER ARASINDA

Konuşmasına Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınayarak başlayan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ise, son 3 yılda iki ülke arasında 40'tan fazla anlaşma imzalandığını ve ikili ticaret hacminin 2023 yılında 20 milyar doları aştığını aktardı. Yılmaz, sporun ülkeler ve halklar arasındaki dostluğu ve saygılı iş birliğini pekiştiren bir platform görevini üstlendiğini ifade ederek, "Rekabetin öncesinde sevinç, üzüntü, heyecan ve dostluk gibi tüm insanlık için ortak olan duygular birlikte yaşanmaktadır. Bu nedenle günümüzde diplomasi araçları arasında spor diplomasisi giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Yarın düzenlenecek dostluk maçında spor diplomasisi güzel örneklerden birini teşkil etmektedir. Söz konusu dostluk maçının ülkeler ve halklar arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını inanıyorum. Spor diplomasisinde başarılı olmanın iki farklı yolu vardır; bunlardan biri spor müsabakalarında başarılar kazanan sporcular yetiştirmek, diğeri ise büyük spor organizasyonlarına başarılı şekilde ev sahipliği yapmaktır. Bu açıdan bakıldığında hem ülkemizin hem Birleşik Arap Emirlikleri'nin spor diplomasisinde adından söz ettiren ülkeler arasında olduğunu gururla söyleyebiliriz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Birleşik Arap Emirlikleri Dış Politika Diplomasi Güvenlik Politika Türkiye Ekonomi Futbol Ankara Spor

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