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BAE'nin Ankara Büyükelçiliği Dostluk ve Spor Günü Etkinliği Düzenledi

BAE'nin Ankara Büyükelçiliği Dostluk ve Spor Günü Etkinliği Düzenledi
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliği, dostluğu pekiştirmek amacıyla bir futbol müsabakası düzenledi. Gölbaşı Stadı'ndaki etkinlikte BAE Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, milletvekilleri ve eski futbolcular yer aldı. Maçtan önce şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. TBMM Başkanı Mustafa Varank'ın maçın başlama vuruşunu yaptığı karşılaşmayı kırmızı takım 7-5'lik skorla kazandı. Etkinlik, sporun birleştirici gücünü vurguladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliği tarafından organize edilen Dostluk ve Spor Günü etkinliği kapsamında futbol müsabakası yapıldı.

BAE'nin Ankara Büyükelçiliğince iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmek ve sporun birleştirici gücüne vurgu yapmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, dostluk maçı oynandı.

Gölbaşı Stadı'ndaki maçta BAE'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, milletvekilleri, ampute milli futbolcu Barış Telli, eski futbolcular, teknik direktörler ve federasyon başkanları forma giydi.

Kırmızı takımın başında Saffet Sancaklı yer alırken, beyaz takımın teknik direktörlüğünü Ünal Karaman yaptı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan vatandaşlar için karşılaşma öncesi saygı duruşunda bulunuldu.

BAE'nin Ankara Büyükelçisi Zahiri, karşılaşma öncesi yaptığı konuşmada, "Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz, arkadaşlıktan, dostluktan başka kazanan bilmiyoruz. Kazanan dostluk olsun" dedi.

Dostluğun kazanmasını temenni eden TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, maçın başlama vuruşunu yaptı.

Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı karşılaşmayı, 7-5 kırmızı takım kazandı. Karşılaşmanın ardından kupa ve madalya töreni düzenlendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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