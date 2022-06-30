Badosa, Wimbledon'da üçüncü tura çıktı Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da 4 numaralı seribaşı İspanyol Paula Badosa, üçüncü tura yükseldi. Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da 4 numaralı seribaşı İspanyol Paula Badosa, üçüncü tura yükseldi. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının dördüncü gün sabah seansı, tek erkekler ve tek kadınlar ikinci tur maçlarıyla devam etti. Tek kadınlarda turnuvanın favori isimlerinden Badosa, 1 saat 12 dakika süren mücadelede Rumen Irina Bara'yı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek üçüncü tura kaldı. Rakiplerini yenen 24 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens ile 25 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova da sürprize izin vermeyerek üst tura adlarını yazdırdı. Tek erkeklerde ise 11 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz, Büyük Britanyalı Alastair Gray'e 6-3, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 3-0 üstünlük sağladı. 2019 Wimbledon yarı finalisti 17 numaralı seribaşı İspanyol Roberto Bautista Agut ise sakatlığı nedeniyle dünya 109 numarası Kolombiyalı Daniel Elahi Galan ile oynayacağı maçtan çekilerek turnuvaya veda etti. Avustralyalı Nick Kyrgios da 26 numaralı seribaşı Sırbistanlı Filip Krajinovic'i 3-0 yenerek tur atladı. AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Wimbledon England Londra Tenis Spor Haberler

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