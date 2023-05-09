Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin ev sahipliğinde 8-12 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, ÜNİLİG-Badminton Süper Lig müsabakaları açılış programıyla başladı.

Yalnızbağ Yerleşkesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen açılış törenine Erzincan Vali Yardımcısı Ömer Özbay, Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Çağrı Çırak, Genel Sekreter Doç. Dr. M. Cihat Özgenel, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şat, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Temsilcisi Ramazan İmamoğlu, kamu ve kuruluş müdürleri, sporcular, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Program, Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından açılış konuşmalarıyla başladı.

İlk olarak konuşma yapan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, ÜNİLİG-Badminton Süper Lig müsabakalarına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Müsabaka hakkında bilgi veren Dekan Şat, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi olmak üzere 8 üniversitenin katılım sağladığını belirtti.

Erzincan Gençlik ve Spor il Müdürü Volkan Burak Mumcu yapılacak olan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, ÜNİLİG-Badminton Süper Lig müsabakalarının önemine değinerek, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin müsabakalarda önemli başarı elde edeceği yönünde temennisini dile getirdi, tüm sporculara başarılar diledi.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin badminton müsabakalarında önemli dereceleri olduğunun altını çizerek bundan önce yapılan ve yapılacak tüm müsabakalarda emeği geçen tüm hoca ve öğrencilere teşekkürlerini iletti.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Temsilcisi Ramazan İmamoğlu'da, Erzincan'ın badmintonun başkenti olduğunu belirterek ulusal ve uluslararası organizasyonlarda badmintonda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin önemli başarıları olduğuna dikkat çekti.

Açılış programının ardından müsabakalara geçildi. - ERZİNCAN