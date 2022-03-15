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Badminton Akademi meyvelerini veriyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Badminton Akademi meyvelerini veriyor

Osmangazi Belediyespor Badminton Akademi sporcuları, Okul Sporları Yıldızlar Bursa Şampiyonası'nda çifte başarıya imza attı.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyespor Badminton Akademi sporcuları, Okul Sporları Yıldızlar Bursa Şampiyonası'nda çifte başarıya imza attı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2022 yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Yıldızlar Bursa Şampiyonası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Toplam 60 sporcunun ter döktüğü müsabakada Osmangazi Belediyespor'un Badminton Akademi yıldızları göz doldurdu. Kendi okulları adına raket sallayan genç sporcular, erkeklerde birincilik, kızlar takımında ise üçüncülük kürsüsüne çıktı.

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İhlas Haber Ajansı / Spor

Osmangazi, Badminton, gençlik, Bursa, Spor, Haberler

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