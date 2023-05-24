Babasıyla yaptığı antrenmanlarla kick boksta dünya şampiyonu oldu

BURSA'da babasının teşvik etmesiyle, 7 yaşında kick boksa başlayan Eren Çelik (17), İstanbul'da düzenlenen 8'inci Turkish Open WAKO Dünya Kupası'nda, 86 kiloda dünya şampiyonu oldu. Milli takıma da seçilen Eren Çelik, "Benim en büyük destekçim babam oldu. Her zaman arkamda durdu. Sporu bıraktığım zaman, beni dönmem için teşvik etti. Onun sayesinde tekrar başladım. Şampiyon olarak milli takıma seçildim. Hedefim profesyonel şekilde dövüşmek" dedi.

Bursa'da, babası da kick boks yapan Eren Çelik, 17-21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen, 8'inci Turkish Open WAKO Dünya Kupası'nda, 86 kiloda dünya şampiyonu oldu. 7 yaşında kick boksa başlayan Eren Çelik, Kestel Belediye spor sporcusu olarak Türkiye'yi müsabakalarda temsil ediyor. Çelik, antrenmanlarını babası Tarkan Çelik (42) ile birlikte yapıyor. Aldığı derecelerin ardından mili takıma seçilen Eren Çelik'in hedefi milli formayla başarılarına devam etmek.

En büyük destekçisinin babası olduğunu söyleyen Çelik, "Allah ondan razı olsun. Her zaman arkamda durdu. Bıraktığım zaman beni dönmem için teşvik etti. Onun sayesinde tekrar başladım. Bu zamana kadar 11 yaşında kemer maçına çıktım. Orada şampiyon oldum. Bursa'da düzenlenen şampiyonada 3'üncü oldum. Sonra yine Muaythai'de Bursa 1'incisi oldum. Bir ara bıraktım sporu. Sonra tekrar başladım. Yaklaşık 2 ay çalışmanın ardından, Şanlıurfa'da Türkiye 1'incisi oldum. Son olarak da şampiyon oldum. Şimdi milli takıma seçildim. Allah nasip ederse ülkemizi temsil edeceğim" diye konuştu.