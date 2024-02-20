Babasının Tavsiyesiyle Bilek Güreşine Başlayan Gülçin Çaylan, Şampiyonluklarını Sürdürmek İstiyor

Babasının tavsiyesiyle bilek güreşine başlayan 20 yaşındaki milli sporcu Gülçin Çaylan, elde ettiği Türkiye ve dünya şampiyonluklarına yenilerini eklemek istiyor.

Küçük yaşta "Hadi bilek güreşi yapalım." dediği babasının kendisinin yönlendirmesiyle bu spora başlayan Gülçin, 2020'de katıldığı ilk yarışta Türkiye ikincisi oldu. Çalışmalarına ara vermeyen ve sürekli daha iyisi için mücadele eden Gülçin, sağ ve sol kolda 5 kez Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Milli sporcu, 2022'de Antalya'da düzenlenen 43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda da altın madalyanın sahibi oldu.

Gülçin, 27 Şubat'ta Samsun'da katılacağı Türkiye Şampiyonası sonrası yıl içerisinde Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyaları toplamak istiyor.

Gülçin, lise yıllarında erkek arkadaşlarını bilek güreşinde sürekli yendiğini belirterek, "Türkiye şampiyonasında derece yapıp Avrupa ve dünya şampiyonasına gideceğim. Katılacağım bütün yarışlarda her zaman iddialıyım, yine dünya şampiyonu olacağım. Bunun için de antrenörlerimizle yarışlara yoğun ve sıkı çalışıyoruz. En büyük destekçim de babam." dedi.

"Bilek güreşi bence bir kız sporu"

Ailece spora ilgili olduklarına dikkati çeken Gülçin, "6 yıldır bu sporu yapıyorum. Şampiyonluklarımı sürekli devam ettirmeyi hedefliyorum. Avrupa ve dünya şampiyonluklarında dereceler istiyorum. Meslek olarak da asıl hedefim polis olmak. 'Bilek güreşi yapamazsın.' denilen kızlara bu spora adım atmalarını tavsiye ediyorum. Bilek güreşi bence bir kız sporu. Bütün kızlar ağırlık çalışabilir, bunu başarabilir." diye konuştu.

Antrenör Gökçimen: "Bu yıl da hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyonluğu"

Milli antrenör Suat Gökçimen de Gülçin'le Türkiye şampiyonasına yoğun tempoyla çalıştıklarını vurguladı.

Gülçin'in bilek güreşinde bu sporu yapmak isteyenlere güzel örnek olduğunu aktaran Gökçimen, "Bizim amacımız Gülçin'le şampiyonluklarımızı devam ettirmek. Çünkü öncesinden de dünya şampiyonluğumuz var. Bu yıl da hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyonluğu. Hazırlıklarımız da güzel gidiyor." ifadesini kullandı.