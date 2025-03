Babasından ilham alıp voleybola başladı, 17 yaşında Beşiktaş'a transfer oldu

Eskişehir'de babasından ilham alarak 6 yaşında voleybola başlayan Zeynep Turkurkor, 17 yaşında 3 büyük kulüpten teklif aldı ve Beşiktaş'a transfer oldu. Şu anda İstanbul'da ailesinden ayrı olarak yaşamını sürdüren Turkurkor, gelecekte daha büyük başarılara imza atmayı hedefliyor.

Veysel Turkurkor: "Yaklaşık 6 yaşında bu spora başladı, senelerce her gün antrenmanlara götürdük"

Baba Veysel Turkurkor, kendisinin uzun yıllar voleybol oynamasının kızının voleybolcu olmasında etkili olduğunu dile getirerek, "Zeynep çok küçükken bu spora başladı. Benim beden eğitimi öğretmeni olmamdan ve branşımın voleybol olmasından dolayı Zeynep de sanırım biraz benden esinlendi, ilham aldı. Biz de bunu fark edince onu yönlendirmek istedik. İyi ki de yönlendirmişiz. Yaklaşık 6 yaşında bu spora başladı. Senelerce her gün antrenmanlara götürdük. Tabii zaman içinde kızımız da bu yetenekte olduğunu fark edince, kendisi belli başlı kulüplerde oynamaya başladı. En son burada, Tepebaşı Voleybol Kulübü'nde sporculuğa devam etti. Daha sonra Beşiktaş Kulübü'nden yetkililer Zeynep'i bir turnuvada görmüşler, izlemişler. Zeynep'in kendi kulüplerinde oynaması için bize geldiler. Sonrasında Zeynep de Beşiktaş'a transfer oldu" dedi.

Zeynep Turkurkor: "Babam voleybol anılarını anlattıkça, küçüklükten itibaren o hevesim başlamış oldu"

Şu an Beşiktaş'ta voleybol oynayan 17 yaşındaki Zeynep Turkurkor, kariyerinin şekillenmesinde babasının rolünün çok büyük olduğunu ifade etti. Voleybolun kendisine küçük yaştan itibaren sorumluluk bilinci kazandırdığını söyleyen Turkurkor, "Profesyonel bir sporcu olma yolunda elde ettiği başarıların, küçüklüğünden beri zamanının tamamını voleybola ayırmamdan kaynaklı. Küçükken babamın eski voleybol anılarını ve voleybol oynarken çekilmiş fotoğraflarını görüyordum hep. Tabii ki babam da voleybol anılarını anlattıkça, küçüklükten itibaren o hevesim başlamış oldu. Sürekli, 'Ne zaman voleybola başlayacağım? Ben ne zaman voleybol oynayacağım?' diye diye sürekli ısrar ettiğim için, onlar da beni sonunda voleybola başlattılar" şeklinde konuştu.

"3 büyük kulüpten de teklif aldım"

Eskişehir'deki kariyerinde pek çok şampiyonluk elde ettiğini aktaran Turkurkor, "Tepebaşı'nda oynadığım zaman boyunca her sene aralıksız yer aldığım yaş grupları; küçükler, yıldızlar ve gençlerde Eskişehir şampiyonu olduk. Sonrasında küçüklerde Türkiye finallerine gittik ve 9. olduk. Yıldızlarda da Türkiye finallerine gitme başarısı elde ettik. Zaten bir sonraki genç senemde de Beşiktaş'a transfer oldum. Hala Beşiktaş'ta oynamaya devam ediyorum. Daha öncesinde 3 büyük kulüpten de teklif almıştım. Fakat Beşiktaş'ın güzide ve temiz bir takım olması, benim onu seçmeme çok yardımcı oldu. Voleybolu her zaman en üst seviyelerde oynamayı hedefliyorum, bunun için de çok çalışıyorum. Beşiktaş'a transfer olduktan sonra İstanbul'a yerleştim. Şu an Beşiktaş'ın kendi lojmanlarında kalıyorum. Eğitim-öğretim hayatıma da orada devam ediyorum. Ailemden ayrıyım. İlk başta alışmak biraz zor oldu fakat şu an alıştım. Bir yandan da ailemden ayrı olmak bana biraz daha özgürlük verdi ve bu şekilde kendi sorumluluklarımı yerine getirmeyi öğrendim. Ailemden ayrı yaşadığım için şu anda bu bilinci kazandığımı düşünüyorum ve sorumluluklarımı düzgün bir şekilde yerine getirerek devam ediyorum" diye konuştu.

Fatma Çimenli: "Salona ilk girdiğinde, 'Ben voleybolcu olmak istiyorum' azmi ile gelmişti"

Zeynep Turkurkor'un eski antrenörü Fatma Çimenli, genç sporcuyu küçüklüğünden bu yana senelerce çalıştırdığını ve azmini kendi gözleriyle gördüğünü söyledi. Turkurkor'un voleybolcu olacağını o zamanlardan itibaren belli ettiğini vurgulayan Çimenli, "Zeynep bize geldiğinde çok küçüktü. Salona ilk girdiğinde, 'Ben voleybolcu olmak istiyorum' azmi ile gelmişti. Çok ilginçti, çok çalıştırmamız gerekiyordu. Buraya gerçekten küçük bir yaşta geldi ve bu işi yapmayı çok istiyordu. O yüzden bizim de doğru şekilde çalıştırmamız gerekiyordu. Zeynep özellikle ortaokula gittiği dönemde hafta sonları bizim antrenman saatlerimiz sabah 9'da başlıyordu. Zeynep'in evi salona yakın olduğu için ortaokul hayatının neredeyse tamamı boyunca her hafta sonu sabah 9'da benimle birlikte salona girdi, 1 buçukta benimle salondan çıktı. O süreçte hep çalıştı. Voleybol için gerekli bütün teknikleri çalıştı. Hiç vakit kaybetmedi, hedefine kilitlenmişti. Çok küçüktü o yüzden çok şaşırıyordum. Ben gidiyordum, o da salondaydı. Çok çabaladı. Bu işi yapacağı o zamandan belliydi" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR