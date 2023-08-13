Babamla Karate Yapıyorum etkinliği Bolu'da düzenlendi

Bolu'da düzenlenen 'Babamla Karate Yapıyorum' etkinliğine katılan babalar ve çocukları unutulmaz bir gün yaşayarak doyasıya eğlendi. Etkinliğe toplamda 80 kişi katıldı.

Bolu'da 2023 yılında ikincisi düzenlenen 'Babamla Karate Yapıyorum' etkinliğine katılan babalar ve çocukları unutulmaz bir gün yaşayarak doyasıya eğlendi.

Bolu'da bu yıl ikincisi düzenlenen 'Babamla Karate Yapıyorum' etkinliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karate İl Temsilciliği'nce 17 Temmuz Spor Salonu'nda düzenlendi. Etkinliğine katılan babalar ve çocukları doyasıya eğlendi. Toplam da 80 kişinin katıldığı etkinlikte babalar çocuklarıyla ter dökerek unutulmaz bir gün geçirdi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler de etkinliğe katılarak çocuklar ve babalarını izledi. - BOLU