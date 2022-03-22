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Babalar sahaya indi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Babalar sahaya indi

Çocuklarını desteklemeye giden babalar, kendini sahada buldu.

MUDANYA, BURSA (İHA) - Çocuklarını desteklemeye giden babalar, kendini sahada buldu. Hentbolcu miniklere taş çıkartan babalar, salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.

Mudanya Spor Salonunda gerçekleştirilen, '100 Sporcu 100 Hentbolcu Mınik Eller Sahada' şenliği yoğun ilgi gördü. Şenlikte veliler tribünde yer alırken, zaman zaman alkışlar ve tezahüratlarla sporcu çocuklarını da desteklemeyi ihmal etmedi. Gençlere katılımları ve verdikleri mücadele sonunda madalya takdim edildi. Şenliğin sonunda çocuklarıyla birlikte sahaya çıkan babalar, renkli görüntülere sahne oldu. - BURSA

Babalar sahaya indi

Babalar sahaya indi

Babalar sahaya indi

Babalar sahaya indi

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mudanya, Spor, Haberler

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