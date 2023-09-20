Babadağ'da Yamaç Paraşütü Dünya Akro Kupası Süper Finali Başlıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'da 25-30 Eylül'de gerçekleştirilecek Yamaç Paraşütü Dünya Akro Kupası Süper Finali'nde bu yıl farklı ülkelerde akrobasi dalında birincilik elde eden sporcular, şampiyonluk için yarışacak.

Her yıl binlerce macera tutkununu ağırlayan Babadağ, turistlerin yanı sıra profesyonel yamaç paraşütü sporcularının da tercih ettiği lokasyonlar arasında bulunuyor.

İlçede geçen yıl ilk kez düzenlenen "Dünya Akro Kupası" etkinliğinin ardından bu yıl 25-30 Eylül'de Yamaç Paraşütü Dünya Akro Kupası Süper Finali gerçekleştirilecek.

Bu yıl farklı ülkelerde düzenlenen yamaç paraşütü akrobasi yarışmalarında şampiyon olan sporcular, Babadağ'da kürsünün en üst basamağında yer alabilmek için mücadele edecek. Babadağ Teleferik, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Muğla Valiliği ile Kaymakamlık iş birliğinde yapılacak etkinlikte, akrobasi dalında şampiyonların şampiyonu belirlenecek.

Babadağ Teleferik Genel Müdürü Cengiz Koçak, AA muhabirine açıklamasında, geçen sene düzenlenen Dünya Akro Kupası'nın ardından Uluslararası Hava Sporları Federasyonunun (FAI) hazırladığı rapor doğrultusunda Yamaç Paraşütü Dünya Akro Kupası Süper Finali'nin Babadağ'da yapılmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Bu sene şampiyonların şampiyonunun Babadağ'da belirleneceğini vurgulayan Koçak, "Sporcular için yılın en önemli etkinliği, burada yapılacak Dünya Akro Kupası Süper Finali. FAI bize 2024 yılında Dünya Akrobasi Şampiyonası'nı yapmayı teklif etti. Bu şampiyona, FAI'de birinci kategori yarışma. Son 10 yılda da yapılmadı. Bunu bizim yapmak isteyip istemeyeceğimizi sordular. Biz de 'Bu etkinliğe de hazırız.' dedik. Hem tesis olarak elimizdeki imkanlar hem dağ hem de Ölüdeniz'in doğasının verdiği o inanılmaz imkanlar... Kategori-1 seviyesinde dünyanın en önemli yamaç paraşütü yarışması olan Dünya Akrobasi Şampiyonası, önümüzdeki yıl Babadağ'da yapılacak." diye konuştu.

"Speedfly" uçuşları da yapılacak

Koçak, 25-30 Eylül'de Dünya Akro Kupası Süper Finali'nde daha önceki etkinliklerde yapılamayan Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası yarışmasının da düzenleneceğini anlattı.

Etkinlik kapmasında "speedfly" uçuşlarının da gerçekleştirileceğini anlatan Koçak, şunları kaydetti:

"Speedfly dediğimiz daha küçük paraşütlerle dünyada kendini ispatlamış sporcuların gelmesi için küçük bir organizasyon düzenliyoruz. Tarihimizde ilk kez yapılacak Kadınlar Türkiye Kupası'nı gerçekleştiriyoruz. Yamaç paraşütünde akrobasi sporu, Türkiye'de çok büyük kitlelere ulaşmış bir dal değil. Bu branşta Türk sporculara ilham vermek için dünyanın en iyileriyle birlikte kendi aralarında kadınlar ve erkeklerde Türkiye Kupası organize edeceğiz. Süper final yarışmasına şu anda dünyadan en iyi 36 sporcu başvuru yaptı. Bunun dışında Türkiye ve farklı ülkelerden gelip burada uçuş yapacak veya yarışmayı seyretmek için gelmek isteyen yaklaşık 700 sporcu var."

Etkinlikte nicelikten çok niteliğe önem verdiklerine dikkati çeken Koçak, dünyanın en iyilerini Babadağ'a çekerek daha büyük kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

Babadağ ve Ölüdeniz'in, teleferik tesisinin faaliyete geçmesinin ardından daha çok dikkati çeken bir nokta olduğunu dile getiren Koçak, "58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü ayağı Fethiye-Babadağ etabı ilk defa bu yıl Babadağ'ın zirvesinde bitecek şekilde programlandı. 10 Ekim'de dünyanın en iyi bisiklet sporcuları, zirvede finişe gelecek. Bu etabın farkı Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en sert etap. Sporular, deniz seviyesinden 1965 metreye pedal çevirecek. Bu açıdan 'Kraliçe etabı' olarak adlandırıldı. 10 Ekim'i de sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.