Milli sporcu Ali Fuat Kurtuluş Kılıç, 11 yaşındaki minikler ve yıldızlar Türkiye şampiyonu oğlu Muhammet Cengiz ile atlı okçulukta dünyanın "en iyisi" olmak için çalıştıklarını belirtti.

Baba ve oğlu, dede mirası atlı okçulukta 'en iyi' olmak için çalışıyor

Milli sporcu Ali Fuat Kurtuluş Kılıç, 11 yaşındaki minikler ve yıldızlar Türkiye şampiyonu oğlu Muhammet Cengiz ile atlı okçulukta dünyanın "en iyisi" olmak için çalıştıklarını belirtti.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu bünyesindeki Atlı Okçuluk Milli Takımı'nın sporcusu Ali Fuat Kurtuluş Kılıç, atlı sporun Kafkas göçmeni olan dedelerinden miras kaldığını söyledi.

Çocukluğundan itibaren at üstünde bu sporu yaptığını belirten Ali Fuat Kurtuluş Kılıç, "2010'da atlı okçulukla tanıştım, o dönem Türkiye'de çok az insan atlı okçulukla uğraşıyordu. Başlangıçta atlı okçuluk kültürel bir etkinlik olarak festival havasında yarışmalarla başladı. 2014'te Geleneksel Spor Dalları Federasyonunda bir spor branşı olarak tescillendi. Daha sonra 2021'de tamamen atlı sporlar üzerine yoğunlaşan, başkanlığını Zübeyir Bekiroğlu'nun yürüttüğü Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonunun bünyesinde Performans Atlı Okçuluk ve Atlıspor Kulübü olarak bu sporu icra ediyoruz." diye konuştu.

Geçen yıl ilk defa federasyonun hem Dünya Atlı Okçuluk Federasyonu (WHAF) hem de Uluslararası Atlı Okçuluk Birliği (İHAA) ile protokol imzaladığını hatırlatan Ali Fuat Kurtuluş Kılıç, şöyle devam etti:

"Böylece atlı okçuluk resmi olarak uluslararası bir boyut kazandı. Geçen yıl ilk defa Atlı Okçuluk Milli Takımı'yla takım halinde Avrupa şampiyonu olduk, bu gerçekten büyük bir başarıydı. Bu başarının arkasında da branşlaşmanın ve resmi tanımanın önemli olduğunu düşünüyorum. Fransa'da 27 ülkeden 120 sporcunun katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda, Türkiye'den 4 sporcuyla takım kategorisinde, 3 sporcuyla da bireysel kategoride yarıştık. Avrupa'dan altın madalyayla döndük, bu şampiyonluk gerçekten çok gurur duyulacak bir başarıydı."

"Atlı okçuluk dünyada çok hızlı gelişiyor." diyen Ali Fuat Kurtuluş Kılıç, "Baba-oğul bu işi yapmak çok ayrı bir gurur, ülkemize modern okçulukta olimpiyat madalyası kazandıran Mete Gazoz'un da babası okçu yani Mete Gazoz da babadan gördüğü bir şeyi yürüttü. Bizim için olimpiyat hayal değil bunun için çalışıyoruz, çok yakın bir zamanda da bu branş olimpik kabul görecek ve Türkiye de burada inşallah hak ettiği yeri alacak. Federasyonumuz da yeni olmasına rağmen gerçekten bu sporun gelişmesi için büyük çaba sarf ediyor." şeklinde konuştu.

"Bu ay 4 milli atlı okçu, Suudi Arabistan'da Dünya Kupası'nda yarışacak"

Atlı okçulukta kategorilerin minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve kadınlar olarak da ayrışarak profesyonelleştiğini aktaran Ali Fuat Kurtuluş Kılıç, şunları kaydetti:

"Milli takımımız, yarışmalardaki başarılara göre seçiliyor. Şu anda 4 sporcu kardeşimiz, aralıkta Suudi Arabistan'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil edecek. Atlı okçuluk sadece bir spor dalı değil ayrıca giyimimizle, kuşamımızla ve duruşumuzla o manevi kültürü de yaşatmış oluyoruz. Mesela Fransa'da bizim özel olarak fotoğraflarımızı çektiler çünkü sporcuların çoğu tişört ve kaskla gelmişti ama biz geleneksel kıyafetlerimizle çıktık. Türk sporcuların giydikleri kıyafetlerin hayranlık uyandırdığını söylemişlerdi, bu çok anlamlıydı. O yüzden atlarımızın geleneksel eyerlerine, başlıklarına ve geleneksel kıyafetlerimize kadar 5 bin yıllık o tarihi yaşatmaya çalışıyoruz."

Her atlı okçunun milli takıma girmek istediğini belirten Ali Fuat Kurtuluş Kılıç, "Önümüzdeki sezon da hem Türkiye'deki yarışmalarda derece kazanıp hem de uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil etmek en büyük hedefimiz. Kulüp olarak da şu anda değişik kategorilerde 40 sporcumuz var, sayımızı artırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

11 yaşındaki oğlu milli okçu Muhammet Cengiz'in idolü Mete Gazoz

11 yaşındaki oğlu minikler ve yıldızlar atlı okçuluk Türkiye şampiyonu Muhammet Cengiz'e de 3 yaşından itibaren ata binmeyi öğrettiğini aktaran Ali Fuat Kurtuluş Kılıç, "Muhammet küçüklüğünden beri ata meraklıydı, 3 yaşında benimle beraber arazide at sürmeye başladı, 7 yaşından itibaren yavaş yavaş atlı okçuluğu da öğrettik ve 8 yaşında atlı okçulukla ilk yarışmasına çıktı. Daha sonra Türkiye'de yapılan uluslararası özel müsabakalarda da yarışmaya girdi. 2022'de minikler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Federasyonumuzun da oluruyla bu sene yıldızlar kategorisinde yarıştı ve elhamdülillah yıldızlarda da Türkiye şampiyonu oldu." diye konuştu.

Muhammet Cengiz de babasıyla yan yana ok atmaktan, yarışmaktan çok mutlu olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Babamla yarıştığımda bütün heyecanım gidiyor, atla sanki uçuyormuşum gibi oluyorum. Babam benim çok iyi koşullarda yarışmamı istiyor, o yüzden bana çok güzel atlar veriyor. Türkiye şampiyonalarına 4 yıldır katılıyorum hem miniklerde hem de yıldızlarda Türkiye şampiyonu oldum. Türkiye şampiyonluğu için miniklerde 35, yıldızlarda 40 sporcuyla yarıştım. Şimdi yıldızlarda uluslararası yarışmalara katılıp derece almak istiyorum. Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek, madalya ile dönmek istiyorum."

Atlı okçuluğun olimpiyatlara kabul edilmesini ve olimpiyatlarda yarışmayı da çok istediğini belirten Muhammet Cengiz, "Mete Gazoz gibi olimpiyat şampiyonu olmayı çok isterim." ifadesini kullandı.