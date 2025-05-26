Baba Kız Tenis Yolunda

Baba Kız Tenis Yolunda
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Nevşehir'de tenis antrenörü Cihan Yalçın, kızı Beren Su Yalçın'ın profesyonel tenisçi olma hayalini destekliyor. 4 yaşında tenisle tanışan Beren, okul turnuvalarında birincilikler elde etti ve İstiklal Marşı'nı okutma hedefi var.

Nevşehir'de yaşayan tenis antrenörü Cihan Yalçın, aynı sporu yapan 12 yaşındaki kızı Beren Su Yalçın'a destek veriyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün tenis kortlarında haftanın belirli günlerinde antrenman yapan Beren Su Yalçın, AA muhabirine, tenise 4 yaşında antrenör babasının yanında top toplayıcısı olarak başladığını söyledi.

Yalçın, severek devam ettiği sporda, okullar arası turnuvalarda ve il geneli müsabakalarda birincilikler elde ettiğini ifade etti.

Hedefleri olduğunu belirten Yalçın, "Teniste bir hedefim var, profesyonel olmak istiyorum. Ulusal ve uluslararası dereceler elde edip İstiklal Marşı'nı okutmak istiyorum. Bu benim en büyük hayalim. İnşallah gerçek olur." diye konuştu.

Baba Cihan Yalçın ise yaklaşık 25 yıldır ilgilendiği meslekte 10 yılı aşkın süredir antrenörlük yaptığını ifade etti.

8 yıldır ise kızının eğitimine odaklandığını kaydeden Yalçın, "Öncelikle babayım, sonrasında antrenörüm. Kızımın tenis kortlarında aldığı eğitimi pekiştirmeye çalışıyorum. Babası olarak sonuna kadar yanındayım." dedi.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Spor
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