Baba kız antrenörler, Tekirdağ'da şampiyon tekvandocular yetiştiriyor

Tekirdağ'da tekvando antrenörü Oğuzhan Tokgöz ile kızı Tuğçe Tokgöz'ün yetiştirdiği sporcular, ulusal ve uluslar arası şampiyonalarda önemli dereceler kazanıyor.

Oğuzhan Tokgöz, yaklaşık 16 yıl önce kızını gönderdiği tekvando kursunda bu spora ilgi duymaya başladı. Ardından tekvando eğitimi alarak antrenör olan Tokgöz, Saray ilçesinde kendi spor kulübünü kurup, kendi çocukları Tuğçe ile Oğuz'un yanı sıra, tekvandoya ilgi duyan sporcuları yetiştirdi.

Tuğçe Tokgöz (23) tekvandoda 2 Türkiye şampiyonluğu elde etti ve birçok uluslararası şampiyonaya katıldı. Bir süre sonra babasına yardım etmeye başlayan Tuğçe, antrenör olmaya karar verdi. Aldığı eğitimle tekvando antrenörü olan Tuğçe, babasıyla haftanın 6 günü farklı yaş gruplarında yeni sporcular yetiştiriyor.

Tuğçe: "Hem sporcu olarak hem de babama yardım için çalışıyorum"

Antrenör Tuğçe Tokgöz, AA muhabirine, sporcu olarak başladığı tekvandoda babasıyla birlikte antrenörlük yapmanın gurur verici olduğunu söyledi.

Yaklaşık 4 yıldır babasıyla sporcuları çalıştırdığını belirten Tokgöz, "Tekvandoya sadece bir spor olsun diye başlamıştım. Zaman geçtikçe, çalıştıkça 2 kere Türkiye şampiyonu oldum. Milli sporcu oldum ve ülkemi uluslararası arenada temsil ettim. Hala hem sporcu olarak hem de babama yardım etmek için çalışıyorum. Gençlere, miniklere, yeni başlayanlara antrenörlük yapmaya başladım." dedi.

Tekvandoya küçük yaşta başladığını, sporun içinde geldiği için sporcuların ne hissettiğini de çok iyi anladığını anlatan Tokgöz, şöyle devam etti:

"Özellikle minik sporcuların o ilk maç heyecanını, tutkularını çok iyi anladığım için onların dilinden konuşuyoruz. Onlarla güzel bir diyalog kurduk. Babam zaten bu işin ustası, yani bu arkadaşlarımın başarısı tesadüf değil. Ben de nasıl çalıştırılması gerektiğini hem ondan öğrendim hem de kendim nasıl çalışmam gerektiğini bildiğim için iki taraflı olarak da miniklerime, yıldızlarıma antrenmanlarda yardımcı oluyorum."

Tokgöz, yetiştirdikleri sporcuların maçlardan dereceyle dönmesinin çok sevindirici olduğunu dile getirdi. Özellikle tekvandocu Ozan Toytoğlu'nun bu spora ilk başladığında çok küçük olduğunu anlatan Tokgöz, "Biz ona ablalık yapıyorduk. Olimpiyat üçüncüsü olmasına, böyle dereceler kazanmasına kendi öz kardeşim kazanmış kadar mutlu oldum. Yani kendim kazansam belki daha az sevinirdim. Hedefim babam gibi olabilmek ama onun gibi olmak oldukça zor. Babama yaraşır bir sporcu ve antrenör olmak için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

Baba Tokgöz: "İnşallah kızım benim bıraktığım yerden devam eder"

Antrenör Oğuzhan Tokgöz, yetiştirdiği sporcular arasında uluslar arası organizasyonlarda önemli başarılar kazanmış isimler olduğunu söyledi.

Tokgöz, antrenörlüğünü yaptığı 13 milli sporcunun 45 kez milli takıma seçildiğini aktararak, "Tekvando ile kızım sayesinde tanıştık. Kızım başarılıydı. Biz de veli olarak arkasındayız ve 'Devam edelim.' dedik. Daha sonra kariyer olarak ben tekvandoya başladım. 10 yıl önce antrenör oldum. Şimdi kızımın da antrenör olarak benim yanımda olması gurur verici bir olay." şeklinde konuştu.

Sporcularıyla bir aile gibi çalıştıklarını anlatan Tokgöz, şunları kaydetti:

"Antrenör olup bu işe ciddi olarak başladıktan sonra iyi çalıştık, iyi bir nesil yakaladık. O nesil de sonuna kadar çalıştı, başarılı oldu. Ailece tekvandonun içindeyiz. O yüzden bence daha başarılı oluyoruz. İnşallah kızım devam eder, beni geçer. Benim de emekli olmama çok fazla bir zaman kalmadı. İnşallah kızım benim bıraktığım yerden devam eder."

Sporculardan İdil Zafer ise antrenörleri sayesinde tekvandoyu daha çok sevdiğini ifade ederek, "Biz buraya ilk geldiğimiz de Tuğçe abla bize ablalık ediyordu. Bize çok güzel teknikler gösteriyordu. Onu örnek alarak büyüdük. Onunla antrenmanları hem eğlenerek hem de severek yapıyoruz." şeklinde görüş belirtti.