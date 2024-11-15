Üye Girişi
Haberler

B8, Bursaspor İçin Özel Şarkı Hazırladı

B8, Bursaspor İçin Özel Şarkı Hazırladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

O Ses Rap yarışmasında Bursa'yı temsil ederek ikinci olan b8, Bursaspor için 'Adı Aşk Bu Eziyetin' adlı bir şarkı hazırladı. Bursaspor, 3. Lig 1. Grup'ta lider durumda bulunurken, iç sahada önemli seyirci rekorları kırıyor.

O Ses Rap yarışmasının ikinci sezonunda Bursa'yı başarıyla temsil ederek ikinci olan b8 (Mesut Kurtuluş), Bursaspor için özel bir şarkı hazırladı.

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele veren Bursaspor, ligde geride kalan 10 hafta sonunda 26 puan ile lider durumda bulunuyor. Bu sezon yeniden bir yapılanma süreci geçirerek önemli takviyeler yapan yeşil beyazlı ekip, kentin de atmosferini değiştirdi. Bursa temsilcisi, arka arkaya taraftar rekorları kırarken; bu sezon iç sahada oynanan Muş Spor müsabakasını 43 bin 160 biletli seyirci izledi. Bursaspor, profesyonel liglerde yer alan takımlar arasında da iç sahada en dolu tribünlere oynayan ekiplerin başında geliyor.

O Ses Rap yarışmasının ikinci sezonunda Bursa'yı başarıyla temsil ederek ikinci olan b8 (Mesut Kurtuluş), Bursaspor için özel bir şarkı hazırladı. Yarışma sonrası kariyerine ünlü rap sanatçısı Eypio'nun Niffos Music şirketinde devam eden b8, Bursaspor'a ithaf ettiği "Adı Aşk Bu Eziyetin" adlı şarkının klibini, Bursaspor'un YouTube kanalında ve tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Bakan Tunç'tan konser soruşturması için 'Vız gelir tırıs gider' diyen İmamoğlu'na yanıt

İmamoğlu'nun resti Adalet Bakanı Tunç'u küplere bindirdi

 Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü

Bebeğini tiner içirerek öldürdü
Mike Tyson'ın Jake Paul'a neden tokat attığı ortaya çıktı

Mike Tyson'ın Jake Paul'u neden tokatladığı ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

RİZE'DE DEPREM! Rize'de deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? Türkiye Galler maçı muhtemel 11'ler! A Milli Takım ilk 11'i belli oldu mu? Esenyurt'ta fabrikada yangın çıktı! Esenyurt yangın söndürüldü mü, son durum ne? En uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman yaklaşık kaç yıl tahtta kalmıştır? 15 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 15 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 16-17 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Mike Tyson-Jake Paul tokat anı izle! Mike Tyson neden tokat attı? (VİDEO İZLE) Az önce deprem nerede oldu? 15 Kasım Malatya deprem mi oldu, kaç şiddetinde? SON DAKİKA DEPREM! Deprem mi oldu? Malatya depremi saat kaçta, nerede oldu? Son Dakika Kırıkkale'de deprem mi oldu? 15 Kasım Kırıkkale'de kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Malatya depremi kaç şiddetinde oldu? Malatya depreminde son durum nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.