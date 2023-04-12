B1 Görme Engelliler Futbol Süper Ligi'ne katılacak takımlar belli oldu

B1 Görme Engelliler Futbol Süper Ligi'nde mücadele edecek takımlar açıklandı.

B1 Görme Engelliler Futbol Süper Ligi'nde mücadele edecek takımlar açıklandı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 2023 sezonunda yer alacak 8 takım şöyle:

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, İzmir Çağdaş Görmeyenler Spor Kulübü, Bursa Büyükşehir Belediyesi Altınokta GESK, Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, Anadolu Engelliler Spor Kulübü, Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Yukatel Denizli GESK, İstanbul Görmeyenler Spor Kulübü.