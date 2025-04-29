Azra Özdel Badminton Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Etme Hakkı Kazandı

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularından Azra Özdel; Eskişehir'de düzenlenen 11 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası'nda gösterdiği performansla büyük bir başarıya imza attı.

22-25 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvada ilk 16 sporcu arasına giren Özdel, adını Türkiye'nin en yetenekli genç badmintoncuları arasına yazdırdı. Elde ettiği bu dereceyle Azra Özdel, Türkiye'de düzenlenecek Uluslararası Badminton Şampiyonası'nda milli forma ile ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Azra'nın bu başarısı ilimiz ve ülkemiz adına büyük bir gurur kaynağı. Uluslararası arenada da başarılı olacağına inanıyor, kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE