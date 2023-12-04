Azmimilli Ortaokulu Küçükler Kız Hentbol Müsabakalarında Şampiyon Oldu
Okul Sporları küçükler kız hentbol müsabakalarında Azmimilli Ortaokulu sporcuları şampiyon oldu. 2023-2024 eğitim öğretim yılı okul spor yarışmalarında yapılan müsabakalar sonucunda Azmimilli Orta Okulu birinci oldu.
DÜZCE(İHA) – Okul Sporları küçükler kız hentbol müsabakalarında Azmimilli Ortaokulu sporcuları şampiyon oldu.
2023-2024 eğitim öğretim yılı okul spor yarışmalarında Okul Sporları Küçükler Kız Hentbol müsabakaları yapıldı. Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapılan müsabakalar sonunda Azmimilli Orta Okulu birinci, Kasım Aktaş Ortaokulu ikinci, Şükran-Sedat Şenkardeşler Ortaokulu üçüncü ve Pakmaya Ortaokulu dördüncü oldu. - DÜZCE