Haberler ›› Spor ›› Azmimilli Ortaokulu Küçükler Kız Hentbol Müsabakalarında Şampiyon Oldu

Azmimilli Ortaokulu Küçükler Kız Hentbol Müsabakalarında Şampiyon Oldu

4 Aralık 2023 09:30 Son Güncelleme: 09:32 Abone Ol

Okul Sporları küçükler kız hentbol müsabakalarında Azmimilli Ortaokulu sporcuları şampiyon oldu. 2023-2024 eğitim öğretim yılı okul spor yarışmalarında yapılan müsabakalar sonucunda Azmimilli Orta Okulu birinci oldu.