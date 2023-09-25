Aziziyespor Kulübü Başkanlığına Sedat Mıhçı seçildi

Düzce'de kötü alışkanlıklarla mücadele için kurulan mahalle gençlerinin spor yaparak kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmayı hedefleyen Aziziyespor Kulübü Başkanlığı'na Sedat Mıhçı seçildi.

Düzce merkezde yer alan Aziziye mahallesinde gençlerin spor yaparak kötü alışkanlıklardan uzak durması amacıyla mahalle sakinleri tarafından kurulan Aziziyespor Kulübünde görev değişimi yaşandı. Aziziye Mahallesi gençleri ve kulüp yönetimince yapılan oylama ile Düzce İşçileri Dayanışma Derneği Başkanı ve Tekstil Sendikası İstanbul Yedikule Şubesi Başkan Yardımcısı Sedat Mıhçı, oy birliği ile kulübün yeni başkanı oldu.

Başkan seçilmesinin ardından açıklama yapan Sedat Mıhçı; "Aziziyespor Kulübü çok güzel bir gayeyle kurulmuştu. Onun devamında da futbolda hem birçok ilkleri yaptı hem de sahada ve tribünde örnek olmaya çalıştı. Bu çerçevede de güzel işler çıktı. Yapılan kongrede yönetim kurulu ve mahalle sakinleri beni başkan seçti. Beni başkanlığa layık gören herkese yürekten teşekkür ederim. Kulübümüzün ulvi kurulma gayesine ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım elimizden geldiğince hizmet etmeye çalışacağız. Kulübümüzün kuruluşundan bugüne emek veren herkese teşekkür ederim" dedi. - DÜZCE