Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Genel Kuruluna Katılmayacağını Açıkladı

ESKİ Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte cumartesi- Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula katılmayacağını açıkladı. Yıldırım ayrıca, iki başkan adayını da desteklemediğini duyurdu.

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul, 20-21 Eylül tarihleri yapılacak. Sarı-lacivertli kulübün eski başkanlarından Aziz Yıldırım, seçim öncesinde yazılı bir açıklama yaptı.

Hafta sonunda yapılacak seçimlere katılmayacağını dile getiren Yıldırım, ""Eylül ayında bir kongre yapılmasının kulübün yararına olmayacağı ve bundan vazgeçilmesi gerektiği" düşüncemle paralel olarak, özü itibariyle Fenerbahçe'nin yararına olduğunu düşünmediğim bu kongreye katılmayı düşünmüyorum. Bununla birlikte, halihazırdaki 2 başkan adayından herhangi birinin yanında da değilim. Tutumumun bu yönde olduğunu camiamızın bilgisine sunuyor, adımın adaylar lehine speküle edilmemesini herkesten rica ediyorum" dedi.

'11, 12 VE 13'ÜNCÜ MADDELERİN VETO EDİLMESİNİ ÖNEMLE TAVSİYE EDİYORUM'

11, 12 ve 13'üncü gündem maddelerinin veto edilmesi tavsiyesinde bulunan Yıldırım, "Asıl vurgulamak istediğim konu ise, açıklanan genel kurul gündem maddeleri arasında, camiamızın seçilecek olan yeni yönetim kuruluna, olması gerekenin üzerinde yetki tanıyan ve yönetimi, kulübün sahibi konumuna taşıyan; 11, 12 ve 13'üncü maddelerin veto edilmesini önemle tavsiye ediyorum. Söz konusu maddeler, genel kurul üyelerimizin, kulübün sahip olduğu varlıklar üzerindeki söz haklarını tümüyle yönetim kuruluna devretmekte, bu durum kulüp üyelerinin karar mekanizmasındaki etkinliğini sıfıra indirmektedir. Bu konu, bir sonraki olağan genel kurulda tüm ayrıntılarıyla ele alınıp sınırları ve tanımları iyice belirginleştirilmelidir. Sonuç olarak bu maddelerin genel kurul üyelerimiz tarafından bu haliyle veto edilmesi elzemdir. Bu hususları genel kurul üyelerimizin takdirlerine sunuyor, bu vesileyle yapılacak olan genel kurulun camiamıza hayırlı olmasını ve başarı getirmesini gönülden diliyorum" ifadelerini kullandı.