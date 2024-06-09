Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanlığı için oy kullandı

Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy kullanma işlemi saat 10.00'da başladı. Başkan Adayı Aziz Yıldırım, saat 16.15 dolaylarında 45 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Kısa bir açıklama yapan Yıldırım, seçimin Fenerbahçe için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.