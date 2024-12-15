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Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Camiasına Birlik Mesajı

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Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, futbol takımının mevcut durumunu değerlendirerek taraftarlara birlik olmaları çağrısında bulundu. Yıldırım, geçmişte yaşanan başarı hikayelerini hatırlatarak, camianın takımına destek vermesi gerektiğini vurguladı.

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, futbol takımının aldığı sonuçlarla ilgili camiaya birliktelik mesajı vererek, "Şanlı tarihimizin en değerli şampiyonluklarından biri olan 2010-2011 sezonunda da yine 9 puan geriden gelerek şampiyon olduk ve sonrasında 3 Temmuz Kumpası'nı yaşadık. Bu yıl, futbol takımımız o günkü durumdan daha kötü durumda değildir. Puan farkı, o günkünden daha fazla değildir. Fenerbahçe'nin geçmişi, birlik ve beraberliğin ön planda olduğu bir çok başarı hikayesiyle doludur. Çünkü Fenerbahçe pes etmez" dedi.

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, futbol takımının aldığı sonuçlar ve camiada yaşananlarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Futbol takımının şu sıralar sergilemiş olduğu performansın her taraftar gibi kendisini mutsuz ettiğini ifade eden Yıldırım, "Ancak camiamızın kesinlikle unutmaması gereken husus, henüz hiçbir şey için geç olmadığıdır. Geçmiş dönemlerde, örneğin 2003-2004 sezonunda futbol takımımız, en yakın rakibinin 8 puan gerisine düşerek şampiyonluk iddiasından uzaklaşmıştı. Ancak o günlerde camiamızın birlik ve beraberliğini korumasıyla hep birlikte şampiyonluğa ulaşmıştık. Şanlı tarihimizin en değerli şampiyonluklarından biri olan 2010-2011 sezonunda da yine 9 puan geriden gelerek şampiyon olduk ve sonrasında 3 Temmuz Kumpası'nı yaşadık. Bu yıl, futbol takımımız o günkü durumdan daha kötü durumda değildir. Puan farkı, o günkünden daha fazla değildir. Fenerbahçe'nin geçmişi, birlik ve beraberliğin ön planda olduğu bir çok başarı hikayesiyle doludur. Çünkü Fenerbahçe pes etmez. Bugün, o gündür. Bugün birlik olma, tüm gücümüzle takımımıza destek verme, enerjimizin tamamını bu yolda harcama günüdür" ifadelerini kullandı.

"Adımın kulüp içi siyaseti içerisinde yer almasından üzüntü duyuyorum"

Başakşehir maçıyla ilgili sarı-lacivertli taraftarlara çağrıda bulunan Aziz Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

"Başarıyı övmek kadar başarısızlığı eleştirmenin de her Fenerbahçelinin hakkı olduğuna inanıyor ve eleştirileri saygıyla karşılıyorum. Fakat, Fenerbahçe'yi henüz 15. haftada kulüp iç siyasetine malzeme kılmayı bir Fenerbahçeli olarak uygun bulmuyorum. Bu çerçevede, adımın kulüp içi siyaset mülahazaları içerisinde yer almasından üzüntü duyuyorum. Fenerbahçe'nin bugün seçilmiş bir başkanı ve yönetimi vardır ve hiç şüphesiz ki tüm iyi niyetleriyle mesailerini, takımımız için harcamaktadırlar. Bize, dünyanın en eşsiz camiası olan Fenerbahçelilere düşen görev, kulübümüze destek olmak, takımımızın şampiyonluk mücadelesine zarar verebilecek her türlü davranış biçiminden uzak durmaktır. Ben ve ailem böyle düşünüyor, böyle yaşıyoruz. Değerli Fenerbahçeli kardeşlerimden ricam da benimle bu duygu ve tutumu paylaşmaları olacaktır. Bugün oynayacağımız İstanbul Başakşehir karşılaşmasının, şampiyonluğumuza giden yolda bir dönüm noktası olmasını ümit ediyorum. Yaşı küçük kalbi büyük Fenerbahçeli kızım Yaz da bu maçta seremonide olacak. Galibiyetimizin, onun heyecanını mutlulukla taçlandırmasını temenni ediyor, takımımıza kalan tüm maçlarında başarılar diliyorum." - İSTANBUL

Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Camiasına Birlik Mesajı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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