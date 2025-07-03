Aziz Yıldırım'dan 3 Temmuz Açıklaması: 'Adalet İçin Dimdik Durduk'

FENERBAHÇE Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım, 3 Temmuz sürecinin 14'üncü yıldönümünde bir açıklama yaptı.

Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada; "3 Temmuz 2011'de, şahsım ve yönetici arkadaşlarım nezdinde, tüm camiamızı hedef alan o hain kumpas üzerinden tam 14 yıl geçti. Camiamıza yönelik bu menfur saldırı, aslında daha büyük bir hainliğe giden bütünün bir parçasıydı. Ancak sarı-lacivert duvar buna müsaade etmedi. 3 Temmuz, Fenerbahçelilerin şerefli direniş günüdür. Asla diz çökmedik, adalet yerine bulana dek başımız dimdik yürüdük. Bu uğurda bizimle birlikte dimdik duran, inancını yitirmeyen tüm taraftarlarımıza minnettarım." sözlerini paylaştı.