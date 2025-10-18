Aziz Yıldırım : Biz Fenerbahçe'nin düşmanı değiliz, Fenerbahçe'nin kendisiyiz

Beyza Betül CİHAN – Doğukan DEMİRKIRDI / İSTANBUL, – FENERBAHÇE Eski Başkanı Aziz Yıldırım "Biz Fenerbahçe'nin düşmanı değiliz, Fenerbahçe'nin kendisiyiz. 20 sene hizmet ettik. Bugün gerçekleri anlatacağım" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu (YDK) Toplantısı, Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı.

Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım sözlerine "Çok güzel konuştun Ali ama ben hiçbir zaman Fenerbahçe kötü olsun demedim. Dediysem ve arkadaşlarımda bunu söylediyse ben şerefsizim ama bunu demediğim halde ima edenler şerefsizdir. Biz hayatımızı Fenerbahçe'ye verdik. Ben hapis yattığımda gocunmadım ve bir gün şikayetçi olmadım. Bugünde olmadım. Ben Fenerbahçe şampiyon olsun istiyorum. Çocuklar ağlamasın diye. Çocuklar ağlıyorlar. Benim kızım ağlıyor. Ben kendimden biliyorum. Biz bu kulübün evlatlarıyız. Ben kulübün kendisiyim dedim. Benim neler ifade ettiğimi anlarsınız. Biz Fenerbahçe'nin düşmanı değiliz, Fenerbahçe'nin kendisiyiz. 20 sene hizmet ettik" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım gerçekleri anlatacağım diyerek devam ettiği konuşmasında, "Bugün gerçekleri anlatacağım. Bunu satalım bunu satalım dediğiniz her şeyi Aziz Yıldırım ve arkadaşları yaptı. Bütün arkadaşlar para verip arsa alıp kulübe hibe ettik. Şimdi ben konuyu toparlayayım. Biz neden seçimden önce maddeleri veto edeceğim dedim. Kimseye yapın demedim, kendim için dedim. Murat Bey anlattı az önce ama masal dinledik. Murat Bey masal anlatmayın. Kulübün mallarını satıyorsunuz. Neden satıyorsunuz? Hepsini ben aldım. Bazılarını kendi cebimizden aldık. Bazılarını borçlandık. Ali Bey'in yakınındakiler çıktı söyledi. Hadi bey son divanda 347 milyon Euro dedi. Şimdi Sayın Sadettin Bey ve arkadaşlarından ricam Aziz Yıldırım ve arkadaşları kaç para borçlandı ve neleri Fenerbahçe'ye kazandırdı açıklayın. Kulüp battı diyorsunuz. Neler atlatmış bu kulüp. Ondan önce 30'larda kulübün başına neler gelmiş? Parçalanmış bu kulüp. Her zaman ayakta kalmış. En son 3 Temmuz'da! Bu ülkeye yapılan operasyonun devamıdır 3 Temmuz. ya 3 Temmuz nedir anlayın. 3 Temmuz bizi aldılar götürdüler değil. Arkasından 4-5 sene sonra devleti ortadan kaldırma operasyonunun sürecidir. İşine gelince 3 Temmuz. 3 Temmuz bu kulübün duruşudur. Topuk yaylası, Anıtkabir, kadınlarımızın maça gitmesi, Metris'e gelip bize destek olan insanların olduğu bir kulüptür. Ben 3 Temmuz'a ihanet etmişim diye yazmışlar. Yönetimde Fetöcüler var. Onları hiç söylemiyorsunuz. ya yeter! Biz Fenerbahçe'ye düşman değiliz ta kendisiyiz. Murat Bey'in anlattığı 6 madde Ülker'le anlaşma yaptınız mı? Ben de yaptım. Ülker'le biz kar paylaşımını 50-50 yapacaktık. 20'sini de Emlak Konut alacaktı. O arsaya kolej yapacaktık. 50 yataklı otel yapılacaktı. Erkek basket takımının olacaktı. Böyle bir anlaşma var mı ya da nasıl bir anlaşma yaptınız? Gittin Emlak Konut'la anlaşma yaptınız. Ne yaptınız anlatsanıza bilelim. Oradan para gelecek dimi? Şimdi 70 milyon gelecek dimi ne yapacaksın o parayı? de ki götürüp bankayı kapatacağım. Ne kadar sürede ödeyeceksin. de ki Bankalar Birliği'ne şu kadar borcum var ve şu kadar faiz ödüyoruz. 2 senedir de aday olduğum dönemde konuştuğum konu hala devam ediyor. Yazık değil mi? Satın Kayışdağı'nı 70 milyona hemen! Satarız kapatın borcu. Böyle bir yetki isteyin halledelim. Ucu bucağı belli olmayan tatmin olmadığım bir şeyi söylüyorsun. Benim yanımda öğrendin bunları. Herkes iyi dinlesin beni. Bugün arsalar değerleniyor. Siz de arsa alın. Kulübe bırakın. Bu yetkilerle 10 sene uğraştım. Arkadaşlarımla Fenerbahçe Üniversite'si açtım. Üniversiteye yer bulduk. Orada talebeleri çağırıp kontenjan açtık. Üniversiteyi Medicana'ya verdiniz. Hangi şartlarda verdiniz? Ali Bey gelin anlatın. Onun için korkuyoruz yetki vermeye. İncek'i satıyorlar. Hangi şartlarda kime verdiniz. Gelin anlatın. Yapmayın demiyorum. Fenerbahçe'nin menfaatineyse yapın niye karşı çıkalım. Niye sattınız ne yaptınız bilen var mı? Yok. Bu sebeple ben bu maddeleri veto edeceğim dedim. Kafanız almıyor. 1 milyon üye kampanyası yaptınız neden yaptınız" şeklinde konuştu.

Yatırımlar hakkında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, "Erciyes'te yerimiz var. Antalya'da yapılmış hazır yer var. Gelin işletin yapılsın. Sapanca da değeri biçilmeyen yerimiz var. Dışarıdan yapalım kulüpten değil. Gelin yapalım. Sermaye artırımı yapacak mısınız? Bakın onu söylemiyorsunuz. Yapacağım de, gel izin al yapalım. Bu hafta içinde yapın gelin anlatın. Mesele bitti kimse itiraz etmez. Bilinmeyen konulara ise karşıyız. Şimdi bugün Sadettin Bey sizi tenzih etmiyorum çünkü daha yenisiniz. Ama gelin borçları açıklayın yoksa sorumluluğu sizin. Gelin çıkarın Fenerbahçe'nin borcu bu deyin. Divana bundan sonra gelince herkes takım elbisesiyle gelsin. Buranın imaj vermesi lazım. Amatör şubeleri ben yaptım. O demin anlattığım hikayeleri diğer kulüplerde yapıyor. Maltepe'de inşaat yapılıyor. Ali Bey'in şirketi yapıyor. Onun hakkında bilgileri gelin anlatın. Para nereden gelecek? Ali Bey verecek herhalde. Amatöre ben çok destek verdim ama bir revize gerekiyor. Bunun kararını da yeni yönetim verecek" diyerek sözlerini sonlandırdı.