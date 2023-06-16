Aziz Yıldırım: Beni ve arkadaşlarımı hayali bir düşman olarak görmekten vazgeçin

"Kulübümüzün geleneğinde, yaşanan büyük olumsuzlukların ardından başkanların ve yönetimlerin güven oyu almak için genel kurula kendiliğinden gitmeleri vardır"İSTANBUL, - Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, "Beni ve arkadaşlarımı hayali bir düşman olarak görmekten,...

"Kulübümüzün geleneğinde, yaşanan büyük olumsuzlukların ardından başkanların ve yönetimlerin güven oyu almak için genel kurula kendiliğinden gitmeleri vardır"

İSTANBUL, - Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, "Beni ve arkadaşlarımı hayali bir düşman olarak görmekten, yapamadıklarınıza mazeret olarak göstermekten bir an önce vazgeçin. Ben, bu kulübe 20 yıl başkanlık yaptım. Kulübe kazandırmış olduklarım ortadadır. Benim duruşum bellidir; hiçbir şeyi gizli kapaklı yapmadım, yapmam, bunu beni tanıyan herkes iyi bilir" dedi.

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde olağanüstü genel kurul hakkındaki açıklamalarına cevap verdi. Aziz Yıldırım, yaptığı yazılı açıklama şuşekilde:

"Üzülerek söylemem gerekiyor ki bizler Ali Koç'un hayal ettiği Fenerbahçe'nin hedefinin Türkiye Kupası olan bir Fenerbahçe olduğunu görememişiz, anlayamamışız. Fenerbahçe gibi bir çınarın tek bir dalına zarar gelmemesi için maddi ve manevi birçok kaybı göze alarak 1 yıl hapis yatmış şahsım ve yol arkadaşlarım adına bu satırları tarihe bir not olarak düşmeyi görev kabul ediyor, mevcut başkan ve yönetimin gerekli adımları daha fazla zaman kaybetmeden bir an önce alması gerektiği yönündeki düşüncelerimi kamuoyuna sunuyorum. Bugün sayıları 50 bini aşan ve milyonlarca Fenerbahçe taraftarının temsilcisi olan genel kurul üyelerimizi, Fenerbahçe'nin büyük hedeflerine uygun olarak ve anlık başarılara odaklanmadan, mevcut yönetimin icraatları hususunda bir muhasebe yapmaya, kulübümüze ve kulübümüzün geleceğine sahip çıkmaya davet ediyorum."

Sizce #Fenerbahçe 'nin yeni teknik direktörü kim olmalı? — Haberler.com (@Haberler) June 13, 2023