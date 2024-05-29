Aziz Yıldırım, Anıtkabir'i ziyaret etti

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçim çalışmaları için bulunduğu Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde, 8-9 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, çalışmalarını sürdürüyor. Akşam saatlerinde Ankara'da kongre üyeleri ile bir araya gelecek olan Yıldırım, ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Aziz Yıldırım ve beraberindekiler, Atatürk'ün mozolesine çiçek bıraktıktan sonra dua etti.

Aziz Yıldırım ile ekibi, Anıtkabir önünde toplu fotoğraf da çektirdi. - ANKARA