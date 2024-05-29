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Aziz Yıldırım Anıtkabir'i ziyaret etti

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Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu listesindeki isimler, Anıtkabir'i ziyaret etti. Yıldırım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda başkan adayı olan eski kulüp başkanlarından Aziz Yıldırım ve beraberindeki yönetim kurulu listesindek isimler, Ankara programları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aziz Yıldırım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Yıldırım, Anıtkabir'de kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Spor

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