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Aziz Yıldırım, Ali Koç'a başarı dileklerinde bulundu

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Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, başkanlık seçiminde resmi sonuçlar açıklanmadan kürsüye gelerek mevcut başkan ve başkan adayı Ali Koç'a başarı temennisinde bulundu.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, başkanlık seçiminde resmi sonuçlar açıklanmadan kürsüye gelerek mevcut başkan ve başkan adayı Ali Koç'a başarı temennisinde bulundu.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi için yapılan oyların sayım işlemi devam ediyor. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım, mevcut başkan ve başkan adayı Ali Koç ile birlikte sayım işlemleri devam ederken kürsüye geldi. Tribünlerden gelen tezahüratlara karşı birlikte kürsüye çıkan iki isim, birbirlerinin ellerini havaya kaldırdı. Ardından Aziz Yıldırım, kürsüde bir konuşma yaptı. Fenerbahçe kongresinde bir demokrasi şöleni yaşandığını ifade eden Yıldırım, "Hepinize teşekkür ediyorum. Ben ve arkadaşlarım görevimizi yaptık Fenerbahçe'de, yol haritasını çizdik. İnşallah sayın Ali Koç ve arkadaşları, bu yol haritasının doğrusuyla Fenerbahçe'yi bu sene şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği veririz. Hepinizi seviyorum, saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçeliyiz" dedi. Konuşmanın ardından Aziz Yıldırım ve Ali Koç birbirine sarıldı ve Yıldırım, Koç'a başarı dileklerinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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